Famiglia di Borgosesia protagonista in tivù con “Reazione a catena”. I coniugi Diego Cabassa e Silvia Mazzia con la figlia Giada hanno partecipato al gioco a quiz di RaiUno.

Sorpresa per molti borgosesiani che giovedì sera stavano guardando “Reazione a catena” su RaiUno. Tra i concorrenti c’era infatti la famiglia Cabassa: Diego, la moglie Silvia Mazzia e la figlia Giada. Per loro è stata la prima esperienza in un quiz televisivo. Un’esperienza che valutano ottima nonostante non sia arrivata la vittoria.

Il game show, condotto da Pino Insegno, vede ogni sera due nuclei composti da tre persone sfidarsi in diverse prove che mettono alla prova la padronanza della lingua italiana dei concorrenti anche attraverso l’associazione logica delle parole. La squadra di Borgosesia è stata eliminata alla prova della “Intesa vincente”.

Una bella esperienza comunque

La famiglia Cabassa è comunque tornata a casa con molto entusiasmo: «Ci siamo iscritti per curiosità, inviando la candidatura attraverso il sito web del programma, ma senza immaginare di superare i provini – spiega Diego Cabassa -. Invece siamo stati contattati per partecipare ai provini a Milano dove abbiamo dovuto affrontare prove simili a quelle che vengono proposte nel quiz televisivo. Qualche giorno dopo abbiamo ricevuto la risposta positiva sulla nostra partecipazione, e il 24 luglio siamo andati a Napoli a registrare la puntata andata in onda giovedì sera».

L’esperienza vissuta negli studi televisivi ha superato ogni aspettativa: «Fin da quando siamo arrivati, siamo stati catapultati in un mondo del tutto nuovo – racconta Silvia Mazzia -. Da chi ci ha accolto in albergo, a chi ci ha consigliato gli abiti da utilizzare, all’incontro con Pino Insegno, è andato tutto veramente bene. Non abbiamo mai provato imbarazzo, né disagio, siamo stati trattati come fossimo vecchi amici. E Pino Insegno è stato un ottimo padrone di casa, molto incuriosito dall’interesse per la musica di Diego, per oltre mezz’ora ha voluto sapere ciò che fa».

Battuti da un trio molto forte

Nonostante le prime prove siano state positive, arrivati verso la conclusione del gioco c’è stata l’eliminazione: «I nostri avversari erano davvero molto preparati, e hanno avuto la meglio. Ciò nonostante siamo tornati a casa molto sereni e felici di aver partecipato. Se dovesse ricapitare l’occasione di partecipare a un quiz, anche di altro genere, lo rifaremmo molto volentieri. È stata una bella esperienza che consigliamo a chiunque».

Fino al giorno precedente la messa in onda della puntata, tutto è dovuto restare top secret e la famiglia Cabassa non ha potuto anticipare nulla nemmeno a familiari e amici: «Durante la ripresa non è stato possibile scattare alcuna fotografia, e ci è stato detto di non parlare della puntata in anticipo. Che gioia è stata il giorno successivo ricevere molti messaggi da amici e conoscenti incuriositi dalla nostra partecipazione al gioco».

