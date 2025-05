Festa irlandese a Borgosesia: tre giornate di musica, birra e folklore. Pinte di Guinness, danze e street food per il weekend di piazza Mazzini: ingresso gratuito.

Festa irlandese a Borgosesia: tre giornate di musica, birra e folklore

Da oggi, venerdì 23 maggio, a domenica 25, piazza Mazzini a Borgosesia si trasforma in un angolo d’Irlanda. Tre giorni di festa irlandese con ingresso gratuito, tra musica folk dal vivo, danze tradizionali, street food a tema e naturalmente la regina dell’evento: la birra Guinness.

Un evento imperdibile per chi ama la cultura irlandese e desidera vivere un’esperienza autentica fatta di suoni travolgenti, sapori intensi e un’atmosfera calorosa. Organizzata da Gioxa Eventi Milano e Associazione Cuochi Master, con il patrocinio del Comune di Borgosesia, la manifestazione è adatta a tutte le età e pensata anche per famiglie con bambini.

Musica folk dal vivo ogni giorno

Il cuore pulsante dell’evento sarà la musica tradizionale irlandese, con concerti live ogni pomeriggio e sera. Sul palco si alterneranno band specializzate in folk strumentale e vocale, per far ballare e coinvolgere il pubblico con sonorità tipiche dell’Isola di Smeraldo.

In piazza Mazzini si potrà trovare un’ampia area dedicata allo street food in stile Irish: piatti tipici, sapori autentici e naturalmente fiumi di Guinness spillata come da tradizione. Una vera immersione nei profumi e nei gusti della cultura celtica, con proposte gastronomiche per tutti i palati.

Irish Market e artigianato tipico

Accanto alla musica e al food, un caratteristico mercatino a tema irlandese arricchirà l’esperienza. Potrai trovare accessori in stile celtico, oggetti artigianali, gadget e merchandising dedicato alla cultura irlandese.

La festa irlandese di Borgosesia è pensata come un evento gratuito e accessibile a tutti. Anche i più piccoli troveranno spazi e attività dedicate, per vivere tre giornate di divertimento, condivisione e cultura in un contesto sicuro e familiare.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook