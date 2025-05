Musica, birra e folklore con la Festa irlandese a Borgosesia. FOTO E VIDEO

Musica, birra e folklore con la Festa irlandese a Borgosesia. Oggi pomeriggio e in serata ultimi appuntamenti dell’evento ospitato in piazza Mazzini.

Il centro di Borgosesia in queste sere si riempie di musica e di folklore irlandese. Tanta gente di ogni età da tutta la zona per l’evento organizzato da Gioxa Eventi Milano e Associazione Cuochi Master, con il patrocinio del Comune di Borgosesia. Gruppi live, la birra Guinness spillata come da tradizione, piatti della tradizione: in piazza Mazzini tutto parla dell’Isola di smeraldo.

Un evento imperdibile per chi ama la cultura irlandese e desidera vivere un’esperienza autentica fatta di suoni travolgenti, sapori intensi e un’atmosfera calorosa.

Musica folk dal vivo ogni giorno

Il cuore pulsante dell’evento è la musica tradizionale irlandese, con concerti live nel pomeriggio e in serata. Sul palco si alternano band specializzate in folk strumentale e vocale, per far ballare e coinvolgere il pubblico con sonorità tipiche.

L’accesso è gratuito: chi entra nell’area della festa avrà poi a disposizione gli stand gastronomici, le birrerie ambulanti e tutte le attrattive dedicate alla festa. E’ la prima volta che il centro di Borgosesia ospita una festa caratterizzata dal folklore irlandese.

