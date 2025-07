Finali mondiali per due pastori tedeschi di Borgosesia. Laura Alberganti sarà in gara nel fine settimana in Germania, il marito Giuseppe Spinello è con la squadra italiana in Slovenia.

Finali mondiali per due pastori tedeschi di Borgosesia

Da Borgosesia ai campionati del mondo in Germania. Quando l’amore e l’attaccamento per i cani va oltre i confini nazionali. Laura Alberganti con il suo Cody, un pastore tedesco di cinque anni, sono pronti per partecipare al campionato del mondo Universalsieger: le prove si terranno nel fine settimana ad Hanau. A ottobre toccherà poi al marito Giuseppe Spinello: con il cane Charly sono entrati nella squadra italiana che si è qualificata per il campionato del mondo, che si terrà a Nova Gorica in Slovenia.

Al campionato iridato in programma nel fine settimana saranno premiati i cani, e i rispettivi padroni, che otterranno i migliori punteggi nella disciplina “Utilità e difesa” dopo aver affrontato diverse prove.

Passione condivisa tra marito e moglie

Marito e moglie sono accomunati dalla grande passione per i cani. «Dedichiamo molto tempo ai nostri cani – spiega Alberganti -, non sono soltanto i nostri compagni di casa ma anche di vita. Cody e Charly sono due fratelli di pastore tedesco, nati a Prato Sesia nel 2020. Nel loro pedigree hanno numerosi campioni, in primis la mamma India, che ha vinto molte gare. Ancora cuccioli i cani hanno iniziato ad apprendere le prime nozioni della disciplina cinofila chiamata “Utilità e difesa”».

I coniugi con i rispettivi cani sono già partiti per affrontare la prima sfida mondiale di Laura e Cody: «Essere arrivati fino a qui è già una grande vittoria – dice Alberganti -. A gareggiare saremo squadre provenienti da tutto il mondo. Per essere arrivati fino a questo punto significa che abbiamo lavorato molto bene, che il tempo dedicato a lui non è stato assolutamente tempo perso».

Le prove mondiali

Al campionato iridato i cani dovranno cimentarsi in tre prove: la ricerca, in cui l’animale deve seguire una traccia lasciata da un estraneo e ritrovare degli oggetti, l’obbedienza, in cui devono essere eseguiti alcuni esercizi, e la difesa, in cui il cane deve dimostrare la sua capacità di difendere il proprio conduttore.

A contendersi il trofeo saranno squadre, cane e padrone, provenienti da tutto il mondo, cinque delle quali italiane: «Ovviamente sono agitata, ma insieme anche tranquilla perchè conosco la mia Cody, sono consapevole del grande legame che c’è tra noi. Da quando è nata ho dedicato le mie giornate anche a lei, l’ho sempre fatto con molta gioia senza pensare che fosse un grande impegno».

A ottobre una competizione simile toccherà al marito: Giuseppe Spinello con il cane Charly si è qualificato al campionato del mondo, che si terrà in Slovenia a Nova Gorica.

