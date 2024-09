Giovane tennista di Borgosesia vince a Orta senza perdere un set. Davide Prodan si è qualificato per la fase finale del Master Sportway Wilson 2024, circuito su dodici prove.

E’ tornato sul gradino più alto del podio il tennista borgosesiano Davide Prodan (a sinistra nella foto di copertina). Nei giorni scorsi il ventenne si è imposto al torneo del lago d’Orta disputato a Pettenasco. Un risultato che consente al giovane sportivo di ottenere il pass per la fase finale del Master Sportway Wilson 2024.

La competizione ha visto la partecipazione di una cinquantina di atleti. Grazie alla sua posizione nella classifica Fit, Prodan (che da quest’anno gareggia per il Tennis club Lago d’Orta) è entrato in gioco direttamente nei quarti di finale, e da lì è stato un percorso netto sino alla vittoria senza perdere nemmeno un set: il borgosesiano ha dapprima eliminato Marco Guandalini del Tennis club Verbania, in semifinale ha avuto la meglio su Nicolò Boggian di Alassio mentre in finale ha battuto 6-4 6-4 Francesco Porzio portacolori del Tc Piazzano di Novara.

Verso le finali di Sportway Wilson 2024

Il torneo era valido per il circuito Sportway Wilson 2024, trofeo che si svolge su dodici tappe nei principali circoli tennistici delle province di Novara e di Verbania, assegnando punti ai giocatori che approdano ai quarti di finale, alle semifinali e ai finalisti. A due tornei dalla fine del circuito (mancano le gare di Momo e Novara), grazie a questa vittoria e agli altri buoni risultati ottenuti nelle prove precedenti, il borgosesiano è ormai sicuro di entrare nei primi otto che si sfideranno a ottobre al Master Sportway 2024.

Nonostante i buoni risultati ottenuti negli ultimi mesi, il successo mancava a Davide Prodan da quasi un anno, dalle vittorie nei tornei di Legnano e Biella. Diplomato perito chimico all’Itis di Borgosesia, da più di un anno Prodan lavora alla Loro Piana e continua a coltivare la passione per il tennis allenandosi al Centro sportivo Milanaccio e insegnando ai ragazzini a Cureggio.

