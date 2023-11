Il Borgo sconfitto nel derby da un gol che non c’era. La punizione di Capeluppo ha preso la traversa ma non ha superato la linea: la conferma dalle immagini televisive.

Il derby della Cremosina è del Gozzano, che deve ringraziare l’arbitro per una svista abbastanza madornale. Il direttore di gara infatti concede ai cusiani il gol decisivo senza che il pallone varchi la linea di porta. E il Borgosesia se ne torna a casa semnza punti.

E’ il 10′ della ripresa quando Capellupo calcia una punizione che termina sulla traversa e rimbalza in porta. Anche le immagini delle televisioni presenti dicono non essere gol: ma la terna arbitrale concede il gol. Peccato per il Borgosesia, che non demerita e gioca una gara ordinata e propositiva.

