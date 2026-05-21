Maestra d’infanzia muore a soli 46 anni, sconcerto nella comunità

Profondo cordoglio nel mondo della scuola biellese per la morte di Ilaria Vanini, insegnante di 46 anni in servizio all’istituto comprensivo “Cesare Pavese” di Candelo Sandigliano. La donna insegnava alla scuola dell’infanzia di Sandigliano. La notizia della scomparsa si è diffusa nelle scorse ore, colpendo colleghi, famiglie e tanti ex alunni che l’avevano conosciuta durante il suo percorso professionale.

Una presenza amata nella scuola

Ilaria Vanini era conosciuta per il rapporto umano costruito con bambini e genitori nel corso degli anni. Nella scuola dell’infanzia aveva saputo diventare un punto di riferimento quotidiano, grazie a un approccio attento e alla capacità di creare un ambiente sereno e accogliente.

Il ricordo della maestra si sta rapidamente diffondendo anche sui social, dove numerosi messaggi raccontano la stima e l’affetto maturati nel tempo. In tanti la descrivono come una persona disponibile, capace di ascoltare e accompagnare i più piccoli nel loro percorso di crescita.

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Il cordoglio di colleghi e famiglie

La sua morte lascia un grande vuoto all’interno della comunità scolastica biellese. Colleghi e famiglie si stanno stringendo attorno ai parenti in un momento di forte dolore che coinvolge non solo il mondo della scuola, ma anche molte persone che avevano condiviso con lei esperienze personali e professionali.

A piangerla sono il marito Gianmario Franseis, le tre figlie, i familiari, gli amici e i tanti alunni incontrati negli anni di insegnamento. La comunità di Sandigliano si prepara ora a darle l’ultimo saluto con profonda commozione. Lo riporta La Provincia di Biella.

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