Il Borgosesia Calcio saluta Enzo Rosetta: l’abbonamento numero 1 era il suo. Alpino e storico tifoso granata, l’uomo viveva a Prato Sesia.

Il Borgosesia Calcio saluta Enzo Rosetta: l’abbonamento numero 1 era il suo

Il Borgosesia Calcio piange la scomparsa di Enzo Rosetta, storico e appassionato tifoso granata, venuto a mancare nelle scorse ore. Una notizia che ha profondamente colpito l’ambiente sportivo valsesiano e l’intera comunità di Prato Sesia, dove Enzo viveva ed era molto conosciuto, anche per il suo impegno come alpino.

La società ha voluto ricordarlo con parole sentite, stringendosi con affetto al dolore della famiglia e, in particolare, a quello delle figlie Samuela e Sabrina. Per anni Enzo è stato una presenza costante sugli spalti, legato ai colori granata da una passione autentica e mai sopra le righe. Non a caso, stagione dopo stagione, era solito sottoscrivere l’abbonamento numero uno, un gesto simbolico che racconta meglio di qualsiasi parola il suo amore per il Borgosesia Calcio.

LEGGI ANCHE: Morto a Gozzano l’arbitro più anziano d’Italia

Tanti ricordi affettuosi

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona gentile, pacata e sempre disponibile, capace di incarnare un modo di tifare sano, coinvolgente e rispettoso. Un sostegno silenzioso ma profondo, fatto di presenza, di vicinanza e di affetto sincero per la squadra e per l’ambiente che la circonda.

Il legame di Enzo con il Borgosesia Calcio andava anche oltre il campo da gioco: era infatti paziente del dottor Mauro Terzano, medico sociale della società granata, a testimonianza di un rapporto umano che si intrecciava con quello sportivo.

Con la sua scomparsa, il Borgosesia Calcio perde un tifoso, un amico e una grande persona. Un vuoto che si farà sentire sugli spalti e nel cuore di chi ha condiviso con lui anni di passione, valori e amore per questi colori. Alla famiglia Rosetta va il cordoglio e l’abbraccio di tutta la comunità granata.

Maggiori particolari domani su Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook