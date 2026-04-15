Si inaugura il rinnovato ponte di Doccio con l’assessore regionale. Domani Marco Gabusi sarà in Valsesia anche per incontrare i sindaci e confrontarsi sul territorio.

Si inaugura il rinnovato ponte di Doccio con l’assessore regionale

Giornata in Valsesia per l’assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Marco Gabusi, atteso domani, giovedì 16 aprile, per una serie di appuntamenti dedicati al territorio.

Alle 10.30 è in programma l’inaugurazione, con benedizione, dei lavori di ristrutturazione del ponte di Doccio, infrastruttura storica risalente agli anni Trenta. L’intervento ha riguardato la messa in sicurezza dell’intera arcata, delle spallette e dei tiranti, oltre alla riasfaltatura della carreggiata. Hanno completato l’opera l’installazione di semafori agli accessi e la posa di un sistema di illuminazione artistica.

L’incontro con gli amministratori

A seguire, alle 12, l’assessore incontrerà i sindaci del territorio a Villa Virginia, sede dell’Unione montana Valsesia. Al centro del confronto le principali esigenze e priorità dei Comuni valsesiani, con particolare attenzione a trasporti e infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo e protezione civile.

L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulle criticità del territorio e individuare possibili interventi, in un’ottica di collaborazione tra enti locali e Regione.

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