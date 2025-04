La Passione di Quarona “graziata” dalla pioggia: ed è stata un successo di pubblico. LE FOTO

La Passione di Quarona “graziata” dalla pioggia: ed è stata un successo di pubblico. Dalla piazza Silvio Pellico a San Giovanni al Monte in scena la Passione di Gesù.

La Passione di Quarona “graziata” dalla pioggia: ed è stata un successo di pubblico

Per fortuna non si è dovuti ricorrere al “piano B”, che prevedeva la recita in chiesa parrocchiale. Il Venerdì Santi di Quarona ha potuto svolgersi così come era previsto, con le scene divise tra quelle allestite in piazza Silvio Pellico e quelle a San Giovanni al Monte. Un successo di pubblico che premia l’impegno degli organizzatori, degli attori e di tutti coloro che da mesi sono al lavoro per mettere in scena quella che a oggi è l’unica rappresentazione della Via Crucis in provincia di Vercelli.

Prima volta con il nuovo parroco

L’organizzazione è sempre a cura degli “Amici del Venerdì Santo“. Per il nuovo parroco don Giorgio Malvestio è stata la prima occasione per assistere alla sacra rappresentazione. «Gli Amici del Venerdì Santo mi hanno invitato più volte a seguire le prove, ma ho preferito soprassedere in quanto desideravo vivere in toto la sorpresa e tutte le emozioni».

Emozioni che sono state regalate al parroco e a tutto il pubblico che ha voluto seguire la rappresentazione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook