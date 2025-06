La passione per la Quaronese: “babbio d’argento” a Claudio Frigiolini. La Pro loco assegna il premio annuale a una delle colonne portanti della società calcistica.

È stato assegnato a Claudio Frigiolini il “Babbio d’argento” 2025, prestigioso riconoscimento conferito ogni anno dalla Pro loco di Quarona a una persona o associazione distintasi per l’impegno a favore del paese e della comunità. La cerimonia di consegna si è svolta durante l’evento conclusivo del “Babbiu beer fest”, ospitato al salone Sterna.

Un premio sentito, che quest’anno ha celebrato un volto storico del calcio locale: Claudio Frigiolini, da oltre quarant’anni colonna portante della Quaronese Calcio, società sportiva che ha anche presieduto in due distinti momenti, l’ultimo dei quali fino a due anni fa. Figura instancabile e punto di riferimento per generazioni di giovani calciatori, Frigiolini è stato descritto come “un dirigente operativo, dinamico, presente su tutti i fronti, capace di fare squadra e di tenere unito il gruppo”.

Una persona che ha sempre dato molto al paese

«È stata una scelta tutto sommato facile – ha dichiarato Andrea Giambone, presidente della Pro loco quaronese –. Claudio è una persona che ha sempre dato tanto alla comunità, soprattutto alla società sportiva, e che meritava un riconoscimento ufficiale. Non si è mai risparmiato, ha ricoperto ruoli diversi, sempre con spirito di servizio e passione».

Il “Babbio d’argento”, istituito nel 2009, è diventato negli anni un simbolo del legame tra la Pro loco e chi contribuisce in modo significativo alla vita del paese. La cornice scelta per la premiazione è stata quella del “Babbiu beer fest”, che quest’anno ha fatto registrare un bilancio più che positivo: dieci giorni di eventi, musica e cucina che hanno attirato un pubblico numeroso e variegato.

I prossimi impegni della Pro loco

«Siamo molto soddisfatti, credo sia stata una delle edizioni migliori – ha commentato Giambone –. L’affluenza è stata alta tutte le sere, sia per le cene che per i concerti. Per alcune serate a tema abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni per il tutto esaurito. La formula del festival piace, anche per la capacità di coniugare la tradizione culinaria locale con proposte originali e momenti di intrattenimento di qualità».

Ora lo sguardo della Pro loco è già rivolto ai prossimi appuntamenti: a metà giugno la partecipazione al Riverside Festival e, a seguire, l’Alpàa di Varallo, dove sarà presente con il proprio stand nell’area del parco D’Adda. Dopo il successo del “Babbiu beer fest”, la stagione estiva a Quarona promette di proseguire nel segno della partecipazione e della valorizzazione del territorio.

