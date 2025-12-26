L’Asl Vercelli cerca nuovi infermieri per l’ospedale di Borgosesia. Pubblicato un bando per trovare altri professionisti da inserire nei reparti.

L’Asl Vercelli cerca nuovi infermieri per l’ospedale di Borgosesia

L’Asl Vercelli cerca infermieri per gli ospedali di Vercelli e Borgosesia. E’ stato emesso un avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di posti nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Il bando è stato emesso in seguito alla decisione del direttore sanitario dell’Asl Vercelli che ha evidenziato la criticità nel garantire la di personale con qualifica di infermiere sia all’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli, sia al “Santi Pietro e Paolo”.

I requisiti per partecipare

Per poter partecipare al bando occorre avere una laurea appartenente alla classe delle professioni sanitarie ovvero un diploma universitario di infermiere o diplomi e attestati conseguiti in base alla normativa. Occorre inoltre l’iscrizione all’Albo dell’ordine degli infermieri. Tutte le indicazioni possono comunque essere recuperate sul sito dell’Asl Vercelli.

