Tra luna park e feste un giugno “nero” per parcheggiare a Borgosesia. Ridotto il numero di spazi auto per poter ospitare le manifestazioni e i camper dei giostrai.

Tra luna park e feste un giugno “nero” per parcheggiare a Borgosesia

Luna park e feste: come ogni mese di giugno, la contemporaneità di alcune manifestazioni comporta la riduzione del numero di posti a disposizione nelle aree parcheggio. E molti automobilisti e cittadini fanno anche sentire il loro disagio, aggiungendo nel quadro complessivo anche la presenza di qualche cantiere a rendere più bloccata la viabilità.

Tre sono le aree coinvolte dalla temporanea modifica, alcune solo parzialmente. Per tutto il mese non è possibile posteggiare nel piazzale Milanaccio, su una parte del piazzale della stazione ferroviaria, e su una sezione del parcheggio del palazzetto dello sport di via Marconi.

La riduzione del numero di posteggi ha portato molti automobilisti a riversarsi in altre aree di sosta, a contendersi i posti disponibili. Una situazione che si rinnova ogni mese di giugno quando a Borgosesia si allestisce il luna park e c’è la parallela necessità di trovare collocazione alle carovane abitative. E’ anche periodo di feste campestri che ovviamente hanno bisogno di una loro collocazione in sicurezza in aree ampie.

Le quattro aree maggiori coinvolte

Per quanto riguarda piazzale Milanaccio il divieto di sosta resterà in vigore sino al 30 giugno per l’allestimento del luna park. Viene dunque a mancare un notevole serbatoio di posti.

Analogamente, per lo stesso periodo, resteranno vietate alla sosta parte delle aree destinate allo stazionamento delle carovane abitative degli operatori del luna park: vale a dire una parte del piazzale della stazione, una porzione del posteggio del palazzetto Loro Piana, tra via Vittorio Veneto e via Marconi, e l’area in località San Secondo a fianco degli spogliatoi del campo sportivo.

Altri posteggi possono di volta in volta essere interdetti per l’esecuzione di lavori pubblici. E a preoccupare gli automobilisti ci sono gli imminenti lavori che per almeno due mesi coinvolgeranno via Duca d’Aosta.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook