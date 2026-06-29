Il Memorial Guaraldi accende Borgosesia: festa di sport per ricordare un simbolo granata

L’altro fine settimana il campo sportivo comunale di Borgosesia ha ospitato il Memorial Guaraldi, l’evento organizzato dal Borgosesia Calcio per ricordare Werter Guaraldi, figura storica del club granata e punto di riferimento per oltre mezzo secolo. Una giornata intensa, vissuta tra sport, emozioni e ricordi.

Per chi ha conosciuto Werter, il suo nome è legato indissolubilmente alla storia della società. Tifoso appassionato e dirigente instancabile, ha accompagnato generazioni di calciatori e tecnici, contribuendo con dedizione e amore a scrivere pagine importanti della vita sportiva cittadina.

Sei squadre in campo tra gioco e amicizia

Il torneo ha visto la partecipazione di sei formazioni della categoria Esordienti 2014, protagoniste di una giornata caratterizzata dal divertimento e dal rispetto reciproco. A sfidarsi sul terreno di gioco sono state:

Borgosesia;

Accademia Borgomanero;

Accademia del Talento;

Bulè Bellinzago;

Dufour Varallo;

Voluntas Suna.

Le partite hanno regalato entusiasmo, belle azioni e tanti gol. Sugli spalti numerosi familiari e appassionati hanno seguito con partecipazione ogni incontro, applaudendo l’impegno e la correttezza dimostrati dai giovani atleti.

Un’eredità che continua a vivere

Lo spirito della manifestazione è andato ben oltre il semplice risultato sportivo. L’obiettivo era infatti quello di celebrare una persona che ha saputo lasciare un segno profondo nella comunità granata e nel calcio locale, costruendo rapporti autentici con giocatori, dirigenti e allenatori.

Tra i legami più significativi ricordati da chi lo ha conosciuto figurano quelli con Pino Caruso e con l’ex allenatore Alessio Dionisi. Rapporti umani che testimoniano il valore di una figura capace di unire le persone attraverso la passione per il calcio.

Una giornata che Werter avrebbe amato

Il Memorial Guaraldi si è trasformato in una vera festa dello sport giovanile. Sul rettangolo verde si sono alternati sorrisi, amicizie e momenti di sana competizione, nel pieno rispetto dei valori che hanno sempre contraddistinto la vita di Werter.

È stato il modo più autentico per ricordare un uomo che ha dedicato gran parte della propria esistenza ai colori granata. Un messaggio forte rivolto alle nuove generazioni: il calcio è passione, impegno e condivisione. E proprio osservando i giovani protagonisti della giornata è apparso evidente come l’eredità umana lasciata da Werter Guaraldi continui ancora oggi a vivere. Davvero, come hanno sottolineato molti presenti a bordo campo, «viva lo sport».

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