Malore in piscina, noto avvocato muore a 53 anni

Si è sentito male nella piscina della propria abitazione, e per lui non c’è stato più niente da fare. Un avvocato di 53 anni è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 28 giugno, a San Giuliano Nuovo, sobborgo di Alessandria, dopo un grave malore nel giardino di casa. La vittima è l’avvocato Silvio Bolloli, professionista molto conosciuto tra Alessandria e Pavia.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Alessandria e Valenza, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Bolloli è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Alessandria, mentre proseguivano le manovre di rianimazione anche con massaggiatore cardiaco automatico. Ogni tentativo si è però rivelato inutile.

Una carriera tra tribunali e insegnamento

Silvio Bolloli era un volto noto del Foro alessandrino. Nel corso della sua attività aveva ricoperto incarichi di rilievo: vice procuratore onorario del tribunale di Alessandria e giudice onorario nei tribunali di Novara e Pavia.

Laureato in giurisprudenza all’Upo, aveva unito alla professione forense anche l’impegno nella formazione. Era infatti docente di discipline giuridiche ed economiche all’istituto Volta. In passato era stato presidente della sezione alessandrina dell’Associazione italiana giovani avvocati.

L’impegno nella città e il cordoglio

Oltre all’attività legale, Bolloli era molto legato alla vita cittadina. Tifoso dell’Alessandria calcio, era giornalista pubblicista e collaborava da oltre vent’anni con Radio Voce Spazio, emittente di cui era direttore. Anche il presidente Antonio Barani, tutti i tesserati dell’Us Alessandria Calcio, partecipano infatti al dolore per l’improvvisa scomparsa di Bolloli, “avvocato e giornalista, che ha raccontato i Grigi con passione e competenza”, e abbracciano la famiglia.

Seguiva anche la comunicazione per i Lions club Alessandria Marengo. Figlio dell’ingegner Gianmario Bolloli, scomparso a settembre, e di Carla Moruzzi, era fratello della giornalista Brunella Bolloli. Lascia la compagna e due figli. Lo riporta Prima Alessandria.

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