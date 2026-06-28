Tragedia in moto sulla statale: morto centauro di 41 anni

Un motociclista di 41 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, sabato 27 giugno, a Vinadio, in valle Stura, dopo uno scontro con un’auto lungo la statale 21 della Maddalena. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12, all’altezza del bivio per il Santuario di Sant’Anna. La vittima si chiamava Samuele Scuderi.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava procedendo in discesa lungo la statale quando una vettura, condotta da un cittadino francese, è uscita dall’incrocio. L’auto ha tagliato la strada alla moto e l’impatto è stato inevitabile. Una ricostruzione che attende comunque un riscontro ufficiale.

Soccorsi inutili

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con il supporto dell’elisoccorso. Le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate e il personale medico ha tentato a lungo di rianimarlo. Ogni sforzo, purtroppo, si è rivelato inutile.

Samuele Scuderi è morto sul luogo dell’incidente. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa nella Granda, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano e riportando ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tratti stradali molto frequentati dai motociclisti.

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Accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dello schianto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vinadio. A loro spetta il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità, a partire dalla posizione dei mezzi e dalle manovre compiute prima dell’impatto.

La statale 21 della Maddalena è una delle arterie più percorse della zona, soprattutto nei fine settimana e nella stagione estiva. L’incidente si è verificato in un punto delicato, all’altezza del bivio per il Santuario di Sant’Anna.

Foto da CuneoDice.it

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