Borgosesia piange Elisa, che se n’è andata troppo presto

Troppo presto, morire a quarant’anni. E’ il destino toccato a Elisa Vercelli, giovane donna di Borgosesia molto conosciuta e ricordata in questi giorni con grande affetto da amici, conoscenti e persone che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia. La notizia ha suscitato profonda commozione in città, dove in tanti si sono stretti attorno alla mamma, al papà e a tutti i familiari.

Il dolore per la scomparsa di Elisa Vercelli si è trasformato in una lunga catena di messaggi sui social. Parole semplici, ma cariche di affetto, che raccontano il segno lasciato da una donna strappata alla vita troppo presto e il senso di smarrimento di fronte a una perdita così grande.

Il ricordo commosso dell’amico

A ricordarla con parole particolarmente intense è stato anche l’amico Luigi Dimino, che ha affidato ai social un messaggio di grande partecipazione: «Elisa un’altra giovane vita spezzata, un’altra anima pura della nostra Borgosesia che è volata in cielo troppo, decisamente troppo presto. Non si dovrebbero avere così poche rughe per intraprendere questo viaggio».

Nel suo pensiero, Dimino ha espresso tutta la propria vicinanza alla famiglia: «Da papà che porta nel cuore lo stesso identico, immenso dolore, mi stringo con tutto me stesso alla famiglia di Elisa e alla mia amica, la sua cara mamma Dorella Bonfiglio e al suo papà. Conosco il vuoto, conosco il peso di questo silenzio». Come si ricorderà, anni fa il noto ex musicista aveva infatti dovuto dire addio al figlio, vittima di un incidente.

Tanti messaggi di cordoglio

Sono tantissimi i ricordi affettuosi comparsi in queste ore. A decine hanno voluto lasciare un pensiero, una preghiera, un abbraccio ideale alla famiglia. «Le mie condoglianze alla famiglia, è certamente un dolore indescrivibile la perdita di una figlia così giovane. A volte non ci rendiamo conto di quanto la vita sia preziosa», scrive una persona.

Un altro messaggio riporta alla memoria gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza: «Mi dispiace tantissimo… Mi ricordo di Elisa quando eravamo ragazzine… Buon viaggio». Parole che restituiscono il volto umano di una comunità colpita da un lutto difficile da accettare.

Borgosesia si stringe alla famiglia

In queste ore il pensiero di Borgosesia è rivolto soprattutto ai genitori e a tutti i familiari. Il dolore per una vita interrotta a 40 anni unisce amici, conoscenti e cittadini in un abbraccio collettivo, fatto di silenzio, rispetto e vicinanza.

«In questo momento di buio profondo voglio solo far sentire la mia vicinanza per questa grandissima e inaccettabile perdita. Buon viaggio, Elisa. Che la terra ti sia lieve», ha scritto ancora Luigi Dimino. Un saluto che riassume il sentimento di tanti: incredulità, affetto e profonda commozione.

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