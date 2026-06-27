A caccia di video tra i carri armati: scoperti e denunciati due giovani

Due giovani provenienti da Roma sono stati denunciati nei giorni scorsi a Lenta dopo essere entrati senza autorizzazione nel deposito militare che custodisce migliaia di mezzi corazzati dell’esercito. I carabinieri li hanno individuati al termine di un controllo scattato dopo aver notato un’auto parcheggiata in modo insolito all’esterno della recinzione.

I militari hanno deciso di monitorare la situazione e, dopo alcune ore, hanno visto uscire i due ragazzi dall’area protetta. Fermati per gli accertamenti, hanno spiegato di essersi introdotti all’interno del complesso per effettuare riprese video da pubblicare sui social network.

Sequestrati telefoni e dispositivi

L’accesso al sito, però, non era stato autorizzato. Per questo motivo è scattata la denuncia e le forze dell’ordine hanno proceduto al sequestro dei dispositivi elettronici utilizzati durante l’incursione.

L’episodio richiama l’attenzione sul fenomeno dell’esplorazione urbana, pratica che negli ultimi anni ha attirato numerosi appassionati alla ricerca di immagini insolite e scenari particolari da condividere online. Un’attività che, in assenza dei necessari permessi, può comportare conseguenze penali.

Il più grande deposito di mezzi corazzati d’Europa

Il sito di Lenta è conosciuto per ospitare uno dei più vasti depositi europei dedicati a veicoli militari fuori servizio. All’interno sono conservati oltre 3 mila mezzi tra carri armati, obici e veicoli cingolati destinati allo stoccaggio o alla dismissione.

Proprio le dimensioni e l’unicità dell’area attirano curiosi e creatori di contenuti. Tuttavia si tratta di una struttura militare soggetta a particolari misure di sicurezza. L’ingresso senza autorizzazione costituisce una violazione che può portare a una denuncia, come accaduto ai due giovani fermati dai carabinieri.

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