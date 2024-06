Nessuna sorpresa a Quarona, Francesco Pietrasanta resta sindaco. Vittoria netta per il primo cittadino uscente contro lo sfidante Gianluca Maria Macario.

Non è una vittoria di quelle che possono definirsi “bulgare”, ma non siamo troppo lontano. A Quarona il sindaco uscente Francesco Pietrasanta è stato confermato con più del 70 per cento dei consensi.

Più nel dettaglio, Pietrasanta (che è anche presidente dell’Unione montana Valsesia), con la lista “Avanti tutta Quarona” ha preso 1.579 voti, pari al 70,3 per cento. Di contro, lo sfidante Gianluca Maria Macario con la lista “Quarona insieme” si è fermato a 666 voti, pari al 29,7 pet cento.

L’affluenza alle urne è stata del 68 per cento.

