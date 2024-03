«Non è sempre festa». Considerazioni dopo i fuochi artificiali a Valduggia. «Uno spettacolo che atterrisce e spesso uccide animali selvatici e domestici».

«Non è sempre festa». Considerazioni dopo i fuochi artificiali a Valduggia

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni di una donna di Valduggia sui fuochi d’artificio, spesso utilizzati in occasione di feste, ma che non sarebbero solo espressione di allegria.

«La magia dei fuochi d’artificio ha sempre suscitato il nostro stupore forse perché l’esplosione di forme, luci e colori che squarcia il buio della notte fa riemergere il nostro lato fanciullo. Tuttavia il tempo aiuta a riflettere e a maturare la consapevolezza che ogni nostro atto ha conseguenze.

Quello spettacolo luminoso atterrisce, spesso uccide, animali selvatici e domestici e lascia sul suolo residui metallici tossici e nell’aria polveri sottili dannose. Non ovunque bagliori nella notte e esplosioni fragorose divertono adulti e bambini. Nel nostro tempo e in luoghi non lontani causano terrore e morte. Meglio esserne consapevoli, lasciarsi incantare dalla natura nella sua bellezza incontaminata, essere solidali con il dolore del fratello».

Anna Ferrari