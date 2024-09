Nuova diabetologa a Borgosesia per ridurre le liste di attesa. La dottoressa Beatrice Cavigiolo lavorerà anche all’ospedale di Vercelli.

Prenderà servizio in diabetologia l’1 ottobre la dottoressa Beatrice Cavigiolo. Classe 1995, di Caresana, la giovane è specializzanda all’Università del Piemonte orientale. Ha già avuto un’esperienza nella Asl Vercelli per un periodo di tirocinio.

Supporterà l’equipe diretta dalla dottoressa Roberta Paltro, lavorando sia all’ospedale di Vercelli, sia in quello di Borgosesia, soprattutto con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa per le visite diabetologiche. Si viene così a colmare uno dei numerosi “buchi” in organico che costringe l’Asl Vercelli (così come tante altre aziende sanitarie) a ricorrere a medici gettonisti.

