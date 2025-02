Nuovo corso serale al “Lancia”: lezioni per “meccanico di macchine utensili”. A Borgosesia si parte a ottobre: un’occasione formativa per chi ha più di 21 anni.

Nuovo corso serale al “Lancia”: lezioni per “meccanico di macchine utensili”

Dopo aver portato il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) a Borgosesia, l’istituto Lancia ha ora il via libera anche per il corso serale di “meccanico per macchine utensili”. La nuova proposta di formazione è infatti stata accolta positivamente dalla Regione Piemonte e dal mese di ottobre potranno partire le lezioni.

Il corso, coerente con i fabbisogni del territorio e di durata triennale, si terrà in orario pomeridiano o serale e si concluderà, previo il superamento dell’esame di Stato, con il conseguimento di un diploma di maturità professionale per meccanico su macchine utensili. La proposta verrà gestita in convenzione con il Cpia, dove già sono attivi i corsi per il conseguimento della licenza media e si rivolge sia a lavoratori che a disoccupati a patto che abbiano compiuto almeno 21 anni (eventuali deroghe saranno valutate caso per caso).

Saranno formati operatori capaci

L’obiettivo sarà quello di dare agli iscritti le competenze che deve possedere un esperto meccanico per macchine utensili, oppure, per chi ha già conoscenze professionali nel campo, di conseguire il corrispondente titolo di studi avente valore legale.

L’idea dell’istituto Lancia, nel proporre l’iniziativa, è infatti stata anche quella di dare una seconda opportunità a chi ha abbandonato gli studi prima del conseguimento del diploma così da poter sia migliorare le proprie possibilità di progressione di carriera sia, semplicemente, togliersi la soddisfazione di concludere un ciclo di studi.

Le lezioni di sera

Il corso serale si svolgerebbe dal lunedì al venerdì indicativamente dalle 17.30 alle 22, per circa 23 ore complessive a settimana in presenza all’istituto Magni di via Marconi a Borgosesia, dove si dispone già di officine attrezzate. Il focus sarà sulle discipline tecniche a cui si aggiungeranno quelle di area generale.

Per ora l’istituto Lancia di Borgosesia ha raccolto l’adesione di una decina di persone interessate e che stanno procedendo alla pre-iscrizione al corso. Tra questi, alcuni operai metalmeccanici che lavorano nelle aziende del territorio e che cercano un’opportunità per migliorare la propria condizione lavorativa ed economica, ma anche il caso di un caporeparto che vuole accrescere la sua cultura generale o di una persona che ha lavorato per molti anni nel settore e il prossimo anno raggiungerà l’agognata pensione (e quindi il tempo libero necessario per frequentare il corso).

Le iscrizioni verranno poi formalizzate dal mese di maggio con possibilità di iscriversi fino al mese di settembre quando poi partiranno i corsi. Per informazioni c’è il numero 347.0678.806.

