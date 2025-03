Piano asfalti a Borgosesia: ecco le strade che verranno sistemate in primavera. In programma cantieri in centro e in alcune frazioni.

Piano asfalti a Borgosesia: ecco le strade che verranno sistemate in primavera

Inizieranno ad aprile i lavori per il primo lotto di asfaltature che il Comune di Borgosesia effettuerà nel 2025. Questa fase di intervento riguarderà il tratto tra piazza Moscatelli e il ponte di Aranco, via Generale Cantore, via Partigiani fino all’ingresso a piazza Mazzini. E poi piazzale Milanaccio, e le frazioni Foresto, Costa di Foresto, Rozzo e Caneto.

«Come previsto nel programma elettorale ogni anno investiamo una cifra consistente del bilancio per garantire ai nostri cittadini una rete viaria sicura e decorosa – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Quest’anno iniziamo con questa prima tranche, per la quale vengono investiti 150mila euro, e successivamente sarà appaltato un secondo lotto, molto corposo, da finanziare con l’avanzo di bilancio».

Cantieri conclusi entro maggio

I lavori avranno durata di circa 30-40 giorni; si prevede quindi che possano concludersi entro il mese di maggio.

«L’intervento prevede la fresatura del vecchio manto, il rialzo ed il riposizionamento di caditoie e chiusini – spiega il primo cittadino – infine, dopo la posa del nuovo asfalto, sarà rifatta la segnaletica orizzontale. Si tratta di lavori completi e qualificanti molto diversi da quelli che si facevano diversi anni fa, quando la riasfaltatura non comprendeva la messa in quota di chiusini e caditoie, con il risultato di creare avvallamenti che potevano essere pericolosi per pedoni e mezzi a due ruote».

Poi tocca all’importante via Vittorio Veneto

I tratti che saranno interessati dal secondo lotto di asfaltature sono in corso di progettazione da parte degli uffici: «I tratti da asfaltare vengono individuati sulla base di due fattori – sottolinea Bonaccio -, da un lato la valutazione dello stato del manto, che alla fine dell’inverno può essere compromesso da acqua, gelo, sale. In secondo luogo si interviene su quei tratti che non saranno interessati a breve termine dai lavori che si stanno realizzando per la fibra e la rete del gas».

Nel secondo lotto ci sarà la riasfaltatura di via Vittorio Veneto. «Verrà interamente riqualificata, con la riasfaltatura, la messa in quota di chiusini e tombini, il rinnovamento della segnaletica. Un intervento importante nel quadro di un impegno globale per la sicurezza e il decoro urbano. Ci vorrà un po’ di pazienza da parte dei cittadini, a fronte di un vantaggio collettivo che i borgosesiani sapranno certamente comprendere».

