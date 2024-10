Ponte di Agnona, conclusa la pavimentazione. A novembre stop ai lavori, si riparte in primavera. Borgosesia rinvia di qualche mese l’ultima parte dell’intervento allo storico manufatto.

Per lo storicvo ponte di Agnona l’ultima parte dell’opera di restauro sarà divisa in due fasi. Una parte dell’intervento, quella che riguarda il recupero estetico della struttura esterna, verrà rinviata alla primavera del prossimo anno. Nel frattempo, si pensa a novembre, la viabilità sul passaggio sarà ripristinata, per poi essere nuovamente interrotta alla ripresa del cantiere.

A Borgosesia la riqualificazione del ponte di Agnona sta dunque procedendo. Avviati i lavori a inizio luglio, è ora completata la posa della pavimentazione con le pietre originali. A fare il punto è il sindaco Fabrizio Bonaccio. «Fino ad oggi si è lavorato sul piano viabile, ricostruendo il pavimento del ponte e la carreggiata centrale con le pietre che avevamo tolto a inizio lavori, e che sono state riposizionate come suggerito dalla Sovrintendenza. E’ un lavoro a regola d’arte che riporta agli antichi splendori un monumento storico che rappresenta la porta della Valsesia».

Arriva una nuova illuminazione

Definiti i prossimi interventi: «Si sono già potuti predisporre gli impianti per la nuova illuminazione, secondo i criteri di illuminotecnica, su entrambi i lati del ponte per valorizzare al meglio la storica struttura» aggiunge il primo cittadino.

I lavori subiranno una pausa tra qualche settimana: «La tipologia di intervento non consente di completare tutti i lavori nell’autunno come inizialmente previsto – anticipa Bonaccio -. Trattandosi di un recupero conservativo, è necessario un lavoro minuzioso, con determinate tempistiche. Non bisogna affrettare i tempi. Si è quindi deciso di interrompere il cantiere e riaprire il ponte al transito. Questo accadrà da novembre. Si riprenderà quindi in primavera. L’ultima fase riguarderà la pulizia esterna con l’edilizia acrobatica che riporterà i colori delle pareti al naturale».

