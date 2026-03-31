Prezzi dei carburanti, il sindaco di Borgo manda i vigili nei distributori. «Alcune compagnie non hanno abbassato i prezzi nonostante i tagli delle accise».

Prezzi dei carburanti, il sindaco di Borgo manda i vigili nei distributori

Un esposto contro le compagnie petrolifere che non hanno adeguato i prezzi del carburante dopo la riduzione delle accise dell’altra settimana. Con tanto di fotografie che lo testimoniano. E’ la strada che ha scelto di percorrere il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio a tutela dei cittadini.

«Rientrando a Borgosesia mi sono reso conto che in molti distributori i prezzi di benzina e gasolio erano rimasti invariati nonostante i costi fossero stati ridotti con il provvedimento del taglio delle accise – dice il primo cittadino -. Riduzioni che evidentemente non erano state applicate e quindi per i cittadini che dovevano fare rifornimento non cambiava nulla in meglio».

La polizia locale inviata a fare i controlli

Per essere certo, il sindaco ha inviato gli agenti della polizia municipale a effettuare un controllo dei prezzi in tutti i distributori del territorio comunale: «Ho incaricato di scattare le fotografie per certificare la mancata applicazione dei tagli – conferma Bonaccio -, è stato redatto un verbale e provvederò a presentare un esposto alla Guardia di finanza e alle autorità competenti a carico delle compagnie che non hanno rispettato il decreto. Mi sembra doveroso nei confronti dei miei cittadini: la loro tutela è il ruolo di un sindaco».

Al di là dell’esposto, un primo risultato è già stato ottenuto: «Ho notato che in settimana alcuni prezzi sono scesi – conclude il primo cittadino -, evidentemente qualche compagnia ha recepito il messaggio e si è adeguata a quanto avrebbe dovuto subito mettere in pratica».

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