Prima studente, poi prof: 38 anni al liceo di Borgo per Marco Zantonelli. Originario di Pray, si è diplomato nel 1980 e dal 1993 insegna scienze naturali.

Dopo quasi quarant’anni, Marco Zantonelli, professore di scienze naturali al liceo scientifico “Ferrari” di Borgosesia, saluta la scuola che è stata per lui ben più di un luogo di lavoro. «Non mi sono mai ricreduto sulla scelta professionale che ho intrapreso. Sono molto soddisfatto del mio percorso, non potevo scegliere nulla di meglio», racconta con emozione.

Zantonelli, originario di Pray, ha vissuto il “Ferrari” in tutte le vesti: prima da studente, tra il 1975 e il 1980, poi da insegnante, inizialmente per una breve supplenza nel 1989 e poi in modo stabile dal 1993 fino all’anno scolastico appena concluso.

“Appena uscito, e la scuola già mi manca…”

Un legame profondo, quasi familiare: «Lo intuivo già, ma ho avuto la conferma di quanto per me sia stata importante questa scuola soprattutto adesso che non è più un mio impegno quotidiano. Mi mancano già quelle abitudini, mi manca il rapporto con i colleghi e, soprattutto, con gli studenti».

Diplomatosi al “Ferrari”, Zantonelli ha proseguito gli studi all’università di Torino, laureandosi in Scienze geologiche. Da allora, ha formato centiaia di studenti, costruendo con loro un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto.

«Non ho mai voluto creare un clima troppo informale, ma nemmeno rigido. Gli studenti dovevano sentirsi liberi di rivolgersi a me senza paura. Con alcuni, oggi, condivido partite a tennis, giri in bici o semplici chiacchierate».

Una scuola che cambia

Nel corso della sua lunga carriera, ha visto cambiare profondamente il mondo della scuola e i suoi protagonisti: «Ho attraversato decenni di trasformazioni, dalla comparsa dei computer all’arrivo dei social. Ma i giovani restano la vera forza delle scuole e dei professori. Non si può pensare di insegnare senza capire che fanno parte di una società in continuo mutamento».

In consiglio comunale

Ma Zantonelli non si è fermato al ruolo di docente. A Borgosesia è anche consigliere comunale, con deleghe all’ambiente e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Un impegno che si è tradotto in progetti concreti, come il percorso tattile per ipovedenti realizzato proprio davanti al liceo “Ferrari”.

Con la pensione si chiude un capitolo importante, ma l’impegno civico e umano di Marco Zantonelli è destinato a continuare, così come il segno lasciato in generazioni di studenti e colleghi.

Nella foto, Marco Zantonelli con il dirigente del lice “Ferrari” Mauro Faina

