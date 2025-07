Quarona amplia ai privati la rete di teleriscaldamento. Nuovi allacci grazie ai fondi Green Community per una rete più sostenibile.

Quarona amplia ai privati la rete di teleriscaldamento

Lavori in corso in centro a Quarona per l’ampliamento dell’impianto di teleriscaldamento a cippato. Il cantiere, ora nella zona di piazza Libertà, proseguirà per diverse settimane, per realizzare allacci e collegamenti per altre palazzine che saranno collegate alla rete di distribuzione.

Già nel 2023, Varallo puntava all’installazione di un impianto di teleriscaldamento a cippato, insieme ad altri comuni, tra cui proprio Quarona.

Il piano di ampliamento della rete

Il potenziamento della rete a cippato è sostenuto dai fondi ottenuti con il bando Green Community. L’intervento permette di potenziare l’efficienza del sistema. «Si andranno a collegare alla rete alcuni condomini di corso Rolandi, per arrivare infine sino a Villa Rolandi e salone Sterna – spiega il sindaco Francesco Pietrasanta -. Sono diversi i privati che hanno colto l’opportunità di collegarsi all’impianto.

Risparmi sulla bolletta per i privati

«Nell’incontro con i cittadini di qualche mese fa era stato dimostrato parecchio interesse, e come Comune cerchiamo di favorire il passaggio al teleriscaldamento – commenta Francesco Pietrasanta – D’altronde i benefici ci sono. I privati devono fare un investimento iniziale, che viene poi ripagato dai risparmi sui costi della bolletta e al vantaggio che la manutenzione resta a carico del Comune.

Da parte sua, il Comune incassa grazie alle royalties per la vendita del calore. Senza dimenticare i benefici a livello ambientale con riduzione delle emissioni inquinanti e maggiore sostenibilità».

Diffusione della rete ai privati

Si amplia dunque la diffusione della rete a cippato: inizialmente alimentava il riscaldamento delle scuole, dell’asilo Zuccone, di chiesa parrocchiale e oratorio, e quattro condomini a ridosso della centrale. «L’utilizzo era al di sotto della reale portata dell’impianto – riconosce il primo cittadino -, per questa ragione stiamo cercando di agevolare i privati che vogliono collegarsi.

Nelle prossime settimane i lavori si sposteranno per agevolare gli allacci, purtroppo ci saranno disagi per la presenza del cantiere, l’intervento dovrebbe concludersi entro l’inverno».

