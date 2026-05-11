Quaronese salva ai supplementari: battuto il Vogogna nei play out

La Quaronese è salva. Nel pomeriggio di ieri, domenica 10 maggio, la formazione valsesiana ha conquistato la permanenza in Prima categoria al termine di una sfida play out combattuta e decisa soltanto ai supplementari contro il Vogogna. Una vittoria pesantissima davanti al proprio pubblico e al termine di una partita carica di tensione.

E dire che il match si era messo in salita per i padroni di casa, con gli ossolani capaci di passare in vantaggio al 34’ del primo tempo grazie alla rete di Villa. La Quaronese, però, non si è disunita e nella ripresa ha trovato la forza per rientrare in partita, affidandosi al gol di Cattaneo che ha riportato il risultato in parità.

Mersini firma il gol della salvezza

Al termine dei 90 minuti il risultato era ancora fermo sull’1-1, rendendo necessari i tempi supplementari per decidere la permanenza in categoria. Proprio nell’extra time è arrivato l’episodio decisivo: la rete di Mersini ha fatto esplodere la gioia della Quaronese e ha indirizzato definitivamente la sfida.

Il 2-1 finale consente alla Quaronese di chiudere nel modo più bello una stagione sofferta, difendendo il posto in Prima categoria dopo una gara giocata fino all’ultimo pallone. Per il Vogogna resta invece l’amarezza di una partita iniziata nel modo migliore, ma sfuggita dopo la rimonta dei padroni di casa.

Una salvezza da celebrare

La vittoria nei play out rappresenta un risultato di grande valore per tutto l’ambiente Quaronese. Sui canali social della società, nelle ore precedenti alla gara, era stata rilanciata l’attesa per l’appuntamento con il Vogogna, segno dell’importanza di una sfida che valeva un’intera stagione.

Il verdetto del campo premia la determinazione dei valsesiani, capaci di reagire allo svantaggio e di trovare nei supplementari il gol più importante dell’anno. La Quaronese può così guardare alla prossima stagione con la certezza di non aver deluso i propri tifosi, combattendo fino all’ultimo minuto.

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