Rischia di cedere un’ala del cimitero di Quarona. In programma interventi per il camposanto di corso Rolandi: sotto osservazione una parte dell’area di nuova costruzione.

Rischia di cedere un’ala del cimitero di Quarona

Necessario un ntervento d’urgenza al cimitero di corso Rolandi: è da rinforzare un’ampia area che dà segni di cedimento. Approvato il progetto, il Comune sta individuando la ditta che effettuerà i lavori.

«Non c’è un pericolo imminente, ma è una situazione che dobbiamo risolvere quanto prima – dice il sindaco Francesco Pietrasanta -. Per questa ragione abbiamo spostato risorse su questo intervento per accelerare i tempi».

Si tratta della parte più recente

La zona interessata è l’ala sinistra della parte di nuova costruzione del cimitero. In passato si erano formate crepe e allargamenti, tenute monitorate, e la situazione si è aggravata: «La causa di questi problemi è legata a un probabile cedimento del terreno sottostante il cimitero, reso instabile da assestamenti o dalle piogge – spiega il primo cittadino -. Attraverso i fessurimetri posizionati all’altezza delle crepe, si è notato che le fenditure si stavano ulteriormente allargando. Si è quindi deciso di inserire l’intervento tra le urgenze».

Saranno due le modalità di esecuzione (l’importo dei lavori è fissato a 50mila euro): come primo accorgimento saranno introdotte nel terreno resine ad alta pressione per rinforzare la base e bloccare l’affossamento, successivamente si procederà a mettere in sicurezza il soffitto dove si sono formate le crepe per evitare il pericolo di distacchi di intonaci. «Il progetto è pronto, attendiamo di designare la ditta per eseguire i lavori, e quanto prima si inizierà».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook