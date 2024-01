Rischio crollo per l’obelisco dei Caduti: monumento rimosso. La targa imvece è stata tenuta e verrà posizionata in un altro luogo.

Rimosso l’obelisco che caratterizzava il monumento dei Caduti a Rastiglione, frazione di Valduggia. Il manufatto era evidentemente in situazione molto precaria, ed è quindi stato deciso di toglierlo. La targa con i nomi dei martiri posizionata sull’obelisco verrà invece ricollocata in un’altra posizione.

Il monumento si trovava ormai da tempo in condizioni di pericolo, soprattutto per chi transita sulla strada sottostante: «La struttura commemorativa era già puntellata, e per evitare che possa causare problemi più seri abbiamo deciso di eliminarla del tutto – spiega il sindaco Luca Chiara -. Siamo stati costretti a farlo per poter garantire il massimo della sicurezza a chi percorre la strada della frazione».

Tenuto l’elenco dei nomi dei Caduti

Come accennato, la targa però è però stata salvata: «La targa sarà posata in un altro luogo – anticipa il primo cittadino -, per continuare a ricordare i giovani che hanno perso la vita in guerra».

L’altro giorno, in occasione dell’intervento di abbattimento, la viabilità è stata limitata.