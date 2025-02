Ritrovata la studentessa dell’Enaip Borgosesia scomparsa lunedì scorso. E’ stata la sorella a dare l’annuncio sui social, ringraziando tutti per la collaborazione.

Carmen Della Gatta è stata ritrovata: si tratta della studentessa 15enne di Dormelletto, iscritta al corso per acconciatori all’Enaip di Borgosesia, che da lunedì scorso non dava più notizie di sé. Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, l’annuncio è stato dato dalla sorella Alessia sui social network.

«Ciao a tutti, volevo informare che mia sorella è stata finalmente trovata. Grazie a tutti per il supporto e le preghiere di questi giorni». Dopo una settimana di ansia e preoccupazione la 15enne Carmen Della Gatta è stata ritrovata sana e salva. I dettagli della vicenda non sono ancora stati resi noti.

I familiari in apprensione per una settimana

Come si ricorderà, la ragazza era partita lunedì all’alba da Dormelletto, centro sul Lago Maggiore dove vive: era salita sul bus della linea che porta a Romagnano. Ma da quando ha messo piede sul pullman se ne sono perse le tracce. Le compagne di scuola non l’hanno vista, e secondo la ricostruzione effettuata dai familiari, a Borgosesia non è mai arrivata.

Aveva lasciato il telefono sul bus e si pensava fosse scesa a Borgomanero, forse per ripartire in compagnia di un giovane di 22 anni che frequentava e con il quale era già fuggita un anno fa. Ora comunque l’allarme è rintrato, e per la famiglia è finito l’incubo.

