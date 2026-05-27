Muore tra le fiamme nel suo orto: pensionato trovato carbonizzato

A chiedere aiuto è stato il figlio dell’anziano, allarmato dal mancato rientro del padre a casa. L’uomo si era recato in mattinata nell’orto privato per ripulire l’area e bruciare residui vegetali, un’attività che svolgeva abitualmente. Ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per l’80enne non c’era più nulla da fare. Il corpo era ormai carbonizzato.

L’altro giorno un uomo di 80 anni, residente ad Alpignano, nel Torinese, è stato trovato senza vita in un terreno agricolo mentre stava bruciando alcune sterpaglie. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, insieme ai carabinieri della compagnia di Venaria Reale.

Il malore mentre bruciava le sterpaglie

Le verifiche effettuate nell’area indirizzano gli accertamenti verso l’ipotesi di un malore improvviso. Secondo quanto ricostruito finora, l’anziano è caduto tra le fiamme mentre stava controllando il fuoco acceso nel terreno agricolo.

Gli investigatori ritengono meno probabile uno scenario legato alla perdita di controllo del rogo. Attorno al punto del ritrovamento, infatti, non sono emersi segni di propagazione dell’incendio nelle zone circostanti del campo.

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Comunità sotto choc per la tragedia

La notizia si è diffusa rapidamente nella zona, lasciando sgomenta la comunità locale. Sul posto è arrivato anche il sindaco Carlo Vietti, che ha seguito da vicino le operazioni coordinate dalle forze dell’ordine.

I carabinieri proseguono gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Foto redazione

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