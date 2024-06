Stefano Sottile in azzurro agli Europei: ma l’obiettivo sono le Olimpiadi. Il borgosesiano sarà in gara domenica, la finale è in programma per martedì.

Stefano Sottile in azzurro agli Europei: ma l’obiettivo sono le Olimpiadi

Con l’amico Gianmarco Tamberi, Marco Fassinotti e Manuel Lando, il borgosesiano Stefano Sottile tornerà a vestire la maglia azzurra nel salto in alto, in occasione dei campionati europei in programma all’Olimpico di Roma da oggi, venerdì 7 giugno, a mercoledì 12 giugno. Le gare sono in programma per domenica 9 giugno, e la finale invece si terrà martedì 11 giugno.

La convocazione era nell’aria, l’Italia aveva quattro posti a disposizione: e tolto Tamberi con la wild card, tutti gli altri erano da assegnare.

Obiettivo 2,33 metri

Sottile però nelle ultime uscite ha dimostrato di avere la forma giusta. E questi Europei avranno una valenza importante: infatti possono essere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Bisogna staccare il pass nel salto in alto a 2,33 metri, oppure accumulare i punti necessari per essere davanti nel ranking.

Sottile a metà maggio aveva disputato una gara al meeting di Essen in Germania arrivando a 2,23 metri come il connazionale Manuel Lando. Entrambi erano entrati in gara con la misura di 2,10 metri, poi aveva superato 2,15 alla prima prova e 2,19 alla seconda.

A marzo invece aveva gareggiato ai campionati italiani assoluti indoor che si erano disputati ad Ancora. L’atleta borgosesiano aveva superato al primo salto 2,20 metri per poi sbagliare la misura di 2,22 metri accontentandosi della medaglia di bronzo. La vittoria in quell’occasione era andata a Marco Fassinotti dell’Aeronautica. Mentre nella gara i gennaio sempre ad Ancona in un meeting internazionale Sottile aveva dovuto fermarsi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook