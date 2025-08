Stop alla benedizione fuori dalla chiesa: cambiano i funerali a Borgosesia. D’ora in avanti il feretro verrà portato direttamente all’interno della parrocchiale per l’inizio della messa.

Sono cambiate da questo mese di agosto le modalità di celebrazione dei funerali nella chiesa parrocchiale di Borgosesia. Nello specifico, è stata la prima fase a subire una variazione: non viene più effettuata la benedizione iniziale della salma all’esterno della chiesa, ma il feretro viene portato direttamente all’interno per l’inizio della messa. Come peraltro avviene in quasi tutte le parrocchie.

La modifica è introdotta con i primi funerali che vengono celebrati ad agosto. Una decisione presa per rendere più ordinata la celebrazione della funzione.

Una cerimonia più ordinata

In sostanza, non ci sarà più l’attesa davanti alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, come avveniva da tempo, con la fermata del carro funebre sotto la scalinata principale e la benedizione da parte del sacerdote prima di entrare in chiesa e raggiungere i banchi. Una situazione che comportava un affollamento in piazza Parrocchiale, talvolta di ampie dimensioni. A breve dunque, all’arrivo del feretro sarà portato direttamente in chiesa per celebrare la cerimonia funebre.

Negli ultimi mesi, altre due modifiche sono state introdotte dal parroco di Borgosesia don Enzo Sala: nella programmazione di preghiere e sacramenti: la recita del rosario è stata anticipata alle 19 e i battesimi (a partire da luglio) vengono celebrati la prima domenica di ogni mese.

