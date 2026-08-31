Tensione prima di Biellese-Borgosesia, ultras lanieri fermati dalla polizia

Ci poteva scappare la rissa. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, domenica 30 agosto, prima della partita di Coppa Italia tra Biellese e Borgosesia. L’episodio è avvenuto nelle fasi di accesso allo stadio, quando un gruppo di ultras della formazione di casa ha raggiunto la zona riservata all’ingresso dei sostenitori ospiti.

Proprio in quel momento i tifosi del Borgosesia stavano entrando nell’impianto. Secondo quanto ricostruito, il comportamento del gruppo biellese ha creato una situazione di forte tensione, con il rischio che le due tifoserie potessero avvicinarsi e arrivare a un contatto.

L’intervento evita il contatto

Il dispositivo di sicurezza predisposto per l’incontro ha consentito di intervenire rapidamente. Le forze dell’ordine hanno mantenuto separati i due gruppi, impedendo che la situazione degenerasse e che dalle provocazioni si passasse a episodi di violenza.

Sul posto era presente anche una squadra del Reparto mobile di Torino. L’intervento degli agenti ha permesso di riportare la situazione sotto controllo e di garantire il regolare proseguimento delle operazioni di ingresso allo stadio prima dell’inizio della partita.

Le posizioni dei tifosi sotto esame

Quanto accaduto non si chiude però con l’intervento effettuato all’esterno dell’impianto. Durante il servizio sono stati infatti raccolti elementi che serviranno a valutare le responsabilità delle persone coinvolte nei momenti di tensione.

Le singole posizioni sono ora al vaglio del questore della provincia. Sulla base degli accertamenti e del materiale acquisito verrà stabilito se adottare eventuali provvedimenti nei confronti dei tifosi interessati dall’episodio avvenuto prima della gara.

La vittoria della Biellese

Per quanto riguarda la cronaca sportiva, l’incontro si è concluso con la vittoria 3-0 dei lanieri contro i granata. In questo modo i valsesiani sono stati elilimati e il loro cammino in Coppa Italia si ferma qui.

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