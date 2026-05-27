Da luglio nuovo medico a Varallo: 1500 posti disponibili

A partire dal 31 maggio il dottor Francesco Gareri lascerà il proprio incarico di medico di medicina generale in Valsesia. La comunicazione è stata diffusa da Asl Vercelli, che nelle ultime ore ha anche annunciato le misure predisposte per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai circa 1.500 pazienti coinvolti dal trasferimento del professionista. La novità più importante riguarda l’arrivo di un nuovo medico di base previsto dall’1 luglio.

Gli assistiti senza medico

Nei giorni scorsi i pazienti del dottor Gareri hanno ricevuto un sms informativo relativo alla cessazione dell’attività sul territorio. Una situazione che aveva creato forte preoccupazione soprattutto tra anziani e persone con patologie croniche, già alle prese con le difficoltà legate alla carenza di medici di famiglia in Valsesia.

Asl Vercelli ha però spiegato che, nella fase transitoria, saranno gli ambulatori distrettuali presenti sul territorio a garantire visite, prescrizioni e presa in carico sanitaria. Il servizio resterà operativo fino all’ingresso del nuovo medico previsto per l’estate. Per ogni informazioni su sedi e orari cliccare QUI.

Nuovo medico da luglio

L’annuncio più atteso riguarda proprio il potenziamento dell’assistenza sanitaria in zona. Dall’1 luglio entrerà infatti in servizio un nuovo medico di medicina generale che potrà seguire fino a 1.500 assistiti con ambulatorio a Varallo. L’azienda sanitaria ha inoltre comunicato che un altro medico già operativo nella zona passerà da un incarico a tempo determinato a uno a tempo indeterminato. Questo consentirà di ampliare ulteriormente il numero di pazienti seguiti e alleggerire le criticità emerse nelle ultime settimane.

Resta il problema della distanza: i pazienti del dottor Gareri sono per lo più a Borgosesia e dintorni, da Cellio a Quarona. In questa ottica, la sistemazione a Varallo non appare certo la più comoda. Si vedrà se nel frattemo si potranno attivare anche ambulatori più decentrati.

Dove rivolgersi nel frattempo

Nel periodo compreso tra il 31 maggio e l’arrivo del nuovo medico, gli utenti potranno fare riferimento agli ambulatori distrettuali attivati da Asl Vercelli. Le sedi operative sono dodici e coprono diverse aree del territorio provinciale.

Tra i servizi garantiti figurano:

visite mediche di base

prescrizione di farmaci

rinnovo di impegnative

certificazioni sanitarie urgenti

presa in carico dei pazienti cronici

La vicenda aveva suscitato forte attenzione anche dopo la notizia della chiusura dell’ambulatorio del dottor Gareri e sul rischio di lasciare senza riferimento sanitario centinaia e centinaia di famiglie del territorio.

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