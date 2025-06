Un guasto e poi un incidente: rubinetti a secco a Doccio. L’altro giorno la frazione di Quarona ha dovuto far fronte a disagi.

Un guasto e poi un incidente: rubinetti a secco a Doccio

Gli abitanti di Doccio senz’acqua per alcune ore a causa di un doppio guasto sulla rete idrica: alla rottura di una tubatura è seguito un danno provocato da un veicolo che ha abbattuto un idrante. L’erogazione è poi tornata, ma ci sarà bisogno di un nuovo intervento per sistemare l’impianto in modo più duraturo.

I problemi si sono evidenziati venerdì. Dapprima è stata segnalata una rottura che ha portato all’intervento dei tecnici del Cordar per ripristinare la regolare distribuzione. Quando tutto sembrava risolto, si è verificato un secondo inconveniente, questa volta del tutto imprevedibile.

Veicolo contro idrante

Si è trattato di un mezzo che è finito contro un idrante causandone la rottura e mandando in panne anche l’impianto sottoterra. Dalla serata, le case della frazione sono rimaste senz’acqua per consentire la riparazione del guasto. Gli addetti del Cordar hanno lavorato per alcune ore, e nella nottata l’acqua è tornata facendo terminare i disagi per i residenti.

