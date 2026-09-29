Valduggia, bufera per le offese sui social a Giovanni Capra. Poi arrivano le scuse

Giovanni Capra, residente a Valduggia, è una persona conosciutissima non solo in paese, ma in tutta la zona. Lo si vede quasi sempre col suo micio “appollaiato” su una spalla. Ebbene, l’altra mattina era dai carabinieri di Borgosesia per denunciare alcuni commenti pubblicati nei giorni scorsi su Facebook. Ad accompagnarlo è stato il sindaco del paese, Luca Chiara, che ha raccontato l’episodio in un post. Secondo il primo cittadino, le offese riguardavano anche la vita privata e i rapporti familiari di Capra.

I commenti erano comparsi nel gruppo “Sei di Borgosesia se…”. Il sindaco li definisce «insulti e diffamazioni ingiustificate» e riferisce che gli amministratori del gruppo hanno rimosso i contenuti offensivi. Sotto quei messaggi erano arrivate anche molte parole di solidarietà per Giovanni. Diverse persone, aggiunge il primo cittadino, gli avevano consigliato di rivolgersi alle autorità.

Le scuse pubbliche

Dopo l’episodio, una persona che si presenta come autore di alcuni dei commenti ha pubblicato un messaggio di scuse rivolto a Capra. «Per vecchi rancori risalenti alle elezioni di Serravalle ho scritto commenti ignobili nei confronti di Giovanni Capra dei quali oggi mi pento», scrive. Nel post riconosce la gravità delle parole usate e afferma di non volerle giustificare.

«Formulo le mie scuse più sentite a Giovanni per le parole che ho usato e che non meritava di ricevere», conclude il messaggio. Le scuse sono arrivate dopo la rimozione dei commenti dal gruppo e la decisione di Capra di presentare denuncia. Ma sono subito state prese di mira dal popolo dei social: «Arriva un po’ tardi eh… Chi è causa del suo mal pianga se stesso… ha un’età per la quale prima di scrivere si ragiona e ci si prende le proprie responsabilità…»: è uno dei tanti commenti dello stesso tenore. Sarà ora agli accertamenti dei carabinieri chiarire i fatti e valutare quanto segnalato.

La solidarietà della comunità

Nel suo post, il sindaco racconta il legame di Giovanni con Valduggia, dove vive da alcuni anni. In Valsesia e nella zona del lago d’Orta molti lo conoscono per le passeggiate con la gatta Nini nello zainetto. È conosciuto anche per l’impegno verso gli altri: veste spesso i panni di Babbo Natale nelle scuole e in altre occasioni dedicate ai bambini.

Il primo cittadino invita a riflettere sulla responsabilità delle parole pubblicate online: «La libertà di espressione porta con sé la responsabilità delle proprie azioni e delle proprie parole». A Capra rivolge poi un messaggio di vicinanza, invitandolo a ritrovare serenità accanto alla famiglia. La comunità gli ha manifestato sostegno mentre la denuncia segue il proprio corso.

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