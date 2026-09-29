Lutto per un giovane padre morto improvvisamente a soli 42 anni

Biella è in lutto per la morte improvvisa di Salvatore Carrisi, scomparso a 42 anni. La famiglia ha annunciato la perdita attraverso un’epigrafe, comunicando anche le date delle esequie. Lascia le figlie Sophia e Lina Eleanor, che insieme ai loro cari gli daranno l’ultimo saluto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre.

Nell’annuncio compaiono anche la madre Silvana e Sarah, mamma delle due bambine. A ricordare Salvatore ci sono anche le sorelle, il fratello con le rispettive famiglie e tutti i parenti. La notizia della sua scomparsa colpisce per la giovane età e per le due figlie che ora devono affrontare la perdita del padre.

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Il rosario e l’addio

Chi desidera rendergli visita può recarsi alla casa funeraria Defabianis, in strada Santa Maria di Campagnate 35/A a Biella, di fronte al cimitero urbano. La camera funeraria è aperta al pubblico dalle 8.30 alle 12.30. Nella serata di ieri è stato recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di San Cassiano, sempre a Biella. E’ stato un primo momento di preghiera prima delle esequie.

Il funerale è fissato per oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Cassiano. Dopo la celebrazione, Salvatore riposerà nel cimitero urbano di Biella, come comunicato dalla famiglia nell’annuncio funebre diffuso in questi giorni. La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al suo ricordo e le saranno vicini in questo momento di dolore.

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