Lancio in paracadute finisce in tragedia: muore a 43 anni

Un uomo di 43 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 26 settembre, al campo volo di Cumiana, nel Torinese. Intorno alle 13 stava effettuando un volo in paracadute quando è precipitato da diversi metri di altezza. La caduta gli ha provocato ferite che si sono rivelate fatali.

L’incidente è avvenuto durante l’attività di volo. Al momento non sono stati diffusi elementi che permettano di stabilire che cosa abbia causato la caduta. Resta da chiarire la sequenza dei fatti, dal lancio fino all’impatto al suolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure al 43enne. Nonostante il loro intervento, l’uomo è ha cessato di vivere. La notizia ha trasformato il pomeriggio al campo volo in un momento di dolore per le persone presenti.

Non sono stati resi noti altri dettagli sull’identità della vittima. Le informazioni disponibili riguardano la sua età, il luogo dell’incidente e l’attività che stava svolgendo. Ogni ulteriore circostanza dovrà emergere dagli accertamenti.

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I rilievi dei carabinieri

Al campo volo sono arrivati anche i carabinieri. I militari hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e a individuare le cause della caduta. Le verifiche riguardano quanto accaduto durante il volo in paracadute.

Per ora non è stata comunicata una causa dell’incidente. Saranno gli accertamenti a chiarire che cosa sia successo nei momenti precedenti alla precipitazione. Il dato certo è la morte dell’uomo, avvenuta nonostante i soccorsi.

Foto d’archivio

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