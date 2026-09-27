L’addio di Serravalle a Carmelo Pomillo. Trovato il video della tragedia

È stato celebrato venerdì 25 settembre nella chiesa parrocchiale di Serravalle il funerale di Carmelo Pomillo, morto a 47 anni in seguito a un incidente in moto. Sabato 19 settembre stava percorrendo la strada tra Ponzone di Valdilana e Pray quando ha perso il controllo del mezzo. Trasportato all’ospedale Maggiore di Novara, è deceduto per la gravità delle ferite.

Di origini siciliane, Pomillo viveva da tempo a Serravalle, dove aveva costruito molti legami. Aveva lavorato come volontario nella Pubblica assistenza Bassa Valsesia e, successivamente, nel Servizio radio emergenza di Grignasco. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, conoscenti e persone che avevano condiviso con lui l’attività di soccorso.

L’appello per trovare il motociclista

Dopo l’incidente, una familiare ha lanciato sui social un appello per rintracciare un motociclista che, intorno alle 16 di quel sabato, viaggiava dietro a Pomillo. Secondo le informazioni ricevute dalla famiglia, il giovane avrebbe avuto una telecamera sul casco. I parenti speravano che le immagini potessero aiutare a chiarire che cosa fosse accaduto negli ultimi istanti del tragitto.

La familiare ha precisato nell’appello che si trattava di un incidente autonomo e ha spiegato il motivo della ricerca: «Vogliamo sapere quale è stato il problema alla moto che ha causato l’incidente». È una domanda della famiglia, non una causa accertata. Il messaggio chiedeva a chi riconoscesse il motociclista di aiutare i parenti a mettersi in contatto con lui.

Il contatto dopo le condivisioni

Il passaparola ha infine raggiunto la persona cercata. «Grazie alle tantissime condivisioni di tutti voi, il ragazzo che stavo cercando mi ha scritta in privato», ha annunciato la familiare in un secondo post. I due hanno parlato e lei lo ha descritto come «davvero molto gentile e utile», ringraziando chi aveva condiviso l’appello e contribuito a rintracciarlo.

La famiglia ha recuperato il filmato e ha comunicato che la vicenda è ora «nelle mani di chi di competenza», per i dovuti accertamenti.

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