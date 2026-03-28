Valduggia festeggia don Dante che compie 99 anni. Lo storico sacerdote è nato il 27 marzo 1927, gli auguri in casa di riposo.

Valduggia festeggia don Dante che compie 99 anni

La comunità di Valduggia in festa per il compleanno di don Dante Airaga. Ieri, venerdì 27 marzo, lo storico parroco ha infatti compiuto 99 anni. Il sacerdote ha ricevuto gli auguri nella casa di riposo “Santi Filippo e Giorgio” dove risiede da circa quattro anni.

Anche se è “in pensione” dall’ottobre 2020, da quando l’incarico di parroco è stato assunto da don Lorenzo Rosa, don Dante resta una figura presente in paese e molto cara ai valduggesi. Nonostante si avvicini al secolo di vita e non ricopra più il ruolo di guida parrocchiale da quasi sei anni, è ancora possibile incontrare il sacerdote in alcune occasioni importanti del paese, a cerimonie ed eventi, in incontri culturali come la rassegna di poesia dialettale o per la presentazione di pubblicazioni dedicate alla storia di Valduggia.

E’ sacerdote dal 1950

Don Dante Airaga è nato il 27 marzo 1927 a Gignese, in provincia di Verbania; una volta completati gli studi, è stato ordinato sacerdote il 26 giugno del 1950. Il primo incarico lo ricoprì a Suno come vice parroco. A Valduggia ha trascorso oltre sessant’anni di sacerdozio: ha fatto il suo ingresso in frazione Zuccaro il 4 ottobre 1953, e dal 1967 ha rivestito l’incarico di guida spirituale per la parrocchia di Santa Maria e dal 1980, alla morte di don Pierino Temporelli, anche in quella di San Giorgio.

Da allora si è occupato di entrambe le parrocchie valduggesi, sino al 2020 quando è subentrato don Lorenzo.

Un rinfresco in casa di riposo

Per celebrare il compleanno di don Dante non è stata prevista una vera e propria festa. Però nel primo pomeriggio, come accade tutti i venerdì, è stata celebrata la solita messa per gli ospiti che durante la settimana compiono gli anni. E al termine della funzione c’è stato un piccolo rinfresco con gli auguri.

Tra i tanti segni di gratitudine espressi negli anni a don Dante, Valduggia gli ha anche tributato nel 2013 la “Campana d’oro”, riconoscimento assegnato dalla Pro loco a una persona o un’associazione, apprezzata e impegnata per la collettività.

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