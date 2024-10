Valduggia, la famiglia Tonetti aiuta l’ambulatorio in memoria di Gian Paolo. Donata una poltrona polifunzionale che permette di fare visite di prevenzione ginecologica.

Grazie al generoso gesto di una famiglia si potenziano i servizi offerti dall’ambulatorio comunale di Valduggia. Al centro assistenziale “Pier Carlo Zanetti” è infatti stata donata una poltrona polifunzionale utile sia per i prelievi ematici che per le visite ginecologiche. Il dispositivo è stato offerto dalla famiglia Tonetti in ricordo del figlio Gian Paolo scomparso in un incidente motociclistico nel giugno di due anni fa.

La poltrona è servita per organizzare una prima giornata di tutela della salute in collaborazione con l’associazione Igea e l’Asl di Vercelli. Sei donne residenti in paese hanno potuto sottoporsi a una visita ginecologica gratuita con la dottoressa Gisella Martinotti.

Si è così consolidato il rapporto tra l’amministrazione comunale e l’associazione Igea. «Avevamo già promosso una prima iniziativa dedicata alla prevenzione dei rischi di diabete – spiega l’assessore Luca Regis, delegato a salute e assistenza -. Si è proseguito sotto l’aspetto della prevenzione, e crediamo che in futuro ci saranno altre occasioni a servizio dei cittadini».

L’utilità della nuova poltrona

Essenziale per promuovere il nuovo servizio di visite ginecologiche è stata la poltrona polifunzionale donata da Gian Attilio Tonetti e Paola Castelli, genitori del giovane veterinario valduggese rimasto vittima di un incidente. «Senza quel dispositivo non si potrebbero programmare questo tipo di visite – prosegue Regis -. Un enorme ringraziamento va quindi a Gian Attilio e Paola che ancora una volta hanno dimostrato un profondo affetto verso la comunità nel segno del ricordo di Gian Paolo».

Oltre a essere indispensabile per le visite ginecologiche, la poltrona viene anche utilizzata per i prelievi del sangue: «Sicuramente è un passo migliorativo anche per i prelievi del giovedì – conferma l’assessore -. E’ un servizio essenziale, ogni settimana sono una quindicina, a volte anche di più, i valduggesi che si sottopongono al prelievo del sangue senza dover andare all’ospedale».

