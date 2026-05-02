Valduggia, oggi l’addio della comunità a don Dante Airaga. Il funerale nella chiesa di Santa Maria Assunta. Il sacerdote riposerà poi a Vezzo di Gignese.

Valduggia, oggi l’addio della comunità a don Dante Airaga

Il paese di Valduggia dice addio a don Dante Airaga, storico parroco. Nella serata di ieri, venerdì 1 maggio, tantissimi fedeli si sono ritrovati in occasione della recita del rosario, ospitata nella chiesa di San Giorgio. Il funerale si celebra invece nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio, alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Dopo la funzione, si proseguirà poi per la chiesa parrocchiale di Vezzo di Gignese, centro di cui era originario il sacerdote. Qui alle 14.30 avrà luogo una benedizione a cui farà seguito la tumulazione cdel feretro nel cimitero locale.

Punto di riferimento per generazioni di valduggesi

Sacerdote molto amato, è stato un punto di riferimento per intere generazioni, lasciando un segno profondo non solo nella vita religiosa ma anche in quella sociale della comunità, alla quale ha dedicato oltre sessant’anni di servizio.

Originario di Vezzo di Gignese, dove era nato il 27 marzo 1927, fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1950. Dopo una prima esperienza come vice parroco a Suno, il suo destino si legò stabilmente a Valduggia: arrivò nel 1953, iniziando il suo ministero nella frazione Zuccaro. Nel 1967 assunse la guida della parrocchia di Santa Maria e, dal 1980, anche quella di San Giorgio, succedendo a don Pierino Temporelli.

Una presenza costante

Per lunghi anni è stato una presenza costante e rassicurante per i fedeli, accompagnando la comunità nei passaggi più significativi della vita. Un legame rimasto forte anche dopo il ritiro dall’attività pastorale, nell’ottobre 2020, quando gli subentrò il nuovo parroco, don Lorenzo Rosa.

Negli ultimi tempi viveva nella casa di riposo “Santi Filippo e Giorgio”, dove ha continuato a essere circondato dall’affetto dei suoi parrocchiani. Nonostante l’età avanzata, rimaneva una figura familiare e stimata, prendendo parte quando possibile a celebrazioni e momenti di vita comunitaria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook