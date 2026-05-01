Incidente sulla Cremosina, auto con abitacolo schiacciato sull’asfalto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario.

Incidente sulla Cremosina, auto schiacciata sull’asfalto

Pauroso incidente lungo la strada della Cremosina. E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, ma al momento le informazioni sono ancora molto scarne. Pare comunque che un’auto sia uscita di strada, finendo poi capottata e con l’abitacolo visibilmente schiacciato.

E’ accaduto all’altezza dell’incrocio che dalla strada provinciale porta verso Zuccaro e altre frazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, i carabinieri e il personale sanitario, che si è preso cura degli occupanti. Al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle condizioni degli occupanti.

Traffico rallentato

Ovviamente le operazioni di soccorso hanno rallentato il traffico lungo il tratto che collega Valduggia e Pogno. Un tratto che purtroppo molto spesso è percorso da veicoli ad alta velocità, soprattutto nei fine settimana e nelle giornate festive, tant’è che a breve sarà installato un tutor.

A correre sono soprattutto le moto, ma in questo caso non è chiaro se siano coinvolti anche uno o più motociclisti: alcuni testimoni riferiscono che la vettura è uscita di strada da sola. Ma si tratta di informazioni ancora provvisorie, in attesa di aggiornamenti.

Foto dai social

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