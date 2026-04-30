Addio a Matteo, stroncato da un arresto cardiaco a 45 anni. Lascia due figli, il funerale è stato celebrato nei giorni scorsi.

Addio a Matteo, stroncato da un arresto cardiaco a 45 anni

Una morte improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Si è spento nei giorni scorsi all’età di 45 anni Matteo Romagnoli, colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Lo riporta La Provincia di Biella.

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella città di Biella, e in particolare, nel rione di Chiavazza, dove viveva da tempo ed era molto conosciuto. Incredulità e dolore si sono diffusi rapidamente tra familiari, amici e conoscenti.

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Celebrato il funerale

Matteo lascia i figli Pietro e Mattia con la mamma Valentina, il papà Raffaele, la mamma Tatiana e la sorella Simona con Michele e Nicolò. Una famiglia oggi colpita da un dolore immenso, condiviso da un’intera comunità.

I funerali sono stati celebrati venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale del quartiere, gremita per l’ultimo saluto. Accanto ai familiari, erano presenti numerosi amici e tanti volti noti, tutti riuniti per rendere omaggio a Matteo e stringersi attorno ai suoi cari in un momento così difficile.

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