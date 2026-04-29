Valduggia in lutto, morto a 99 anni don Dante Airaga. Lo storico sacerdote era arrivato a Zuccaro nel 1953, dal 1980 era parroco di tutto il paese.

Valduggia in lutto, morto a 99 anni don Dante Airaga

Lutto a Valduggia per la scomparsa di don Dante Airaga, storico parroco del paese, morto all’età di 99 anni. Figura di riferimento per intere generazioni, il sacerdote ha segnato profondamente la vita religiosa e sociale della comunità, alla quale ha dedicato oltre sessant’anni di ministero.

Nato il 27 marzo 1927 a Gignese, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, don Dante era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1950. Dopo una prima esperienza come vice parroco a Suno, il suo cammino si è intrecciato in modo indissolubile con Valduggia: qui fece il suo ingresso nel 1953, inizialmente nella frazione Zuccaro, per poi assumere dal 1967 la guida della parrocchia di Santa Maria e, dal 1980, anche di quella di San Giorgio, dopo la morte di don Pierino Temporelli.

Un punto di riferimento per tutti

Per decenni è stato il punto di riferimento spirituale del paese, accompagnando famiglie e fedeli nei momenti più importanti della vita. Un legame che non si è interrotto nemmeno dopo il suo ritiro dal servizio attivo, avvenuto nell’ottobre 2020 con l’arrivo del nuovo parroco, don Lorenzo Rosa.

Negli ultimi anni don Dante viveva nella casa di riposo “Santi Filippo e Giorgio”, dove continuava a ricevere l’affetto della comunità. Nonostante l’età avanzata, restava una presenza amata e riconoscibile, partecipando quando possibile a celebrazioni, iniziative culturali e momenti di vita collettiva.

L’ultimo compleanno

Solo poche settimane fa, il 27 marzo scorso, Valduggia aveva idealmente abbracciato il suo parroco per il 99mo compleanno, festeggiato proprio nella struttura che lo ospitava, con una messa e un semplice momento conviviale. Nel corso degli anni non sono mancati i riconoscimenti per il suo impegno: nel 2013 gli era stata conferita la “Campana d’oro”, assegnata dalla Pro loco a personalità distintesi per il contributo alla comunità.

Con la scomparsa di don Dante Airaga, Valduggia perde non solo un sacerdote, ma una figura simbolo, custode di memoria e valori condivisi.

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