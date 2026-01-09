Valduggia, 1.700 persone senza medico di base: l’Asl potenzia gli ambulatori vicini. Si cerca anche un professionista che visiti con regolarità alla Rsa.

Valduggia, 1.700 persone senza medico di base: l’Asl potenzia gli ambulatori vicini

Si riapre a Valduggia il problema della carenza di medici di medicina generale. Dal 7 gennaio, con il pensionamento della dottoressa Anna Rita Comazzi, uno dei due medici di base in servizio in paese, circa 1.700 assistiti si trovano temporaneamente senza un medico di famiglia di riferimento.

In attesa dell’individuazione di un sostituto, i cittadini interessati – in gran parte residenti a Valduggia, ma anche provenienti da altri centri – dovranno fare riferimento agli ambulatori distrettuali attivati dall’Azienda sanitaria locale per far fronte all’emergenza.

Si potenziano gli ambulatori

L’Asl ha comunicato di aver potenziato in particolare l’attività degli ambulatori di Borgosesia, situato al piano terra dell’ospedale Santi Pietro e Paolo, di Quarona (in via Lanzio 1/D) e di Serravalle (in viale Roma 17), per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria.

Parallelamente, l’Azienda sanitaria si è attivata per individuare un team di medici nell’ambito degli ambulatori distrettuali che possa recarsi con regolarità alla Rsa di Valduggia, assicurando la presa in carico degli ospiti che fino a oggi erano seguiti dalla dottoressa Comazzi.

Si accede su prenotazione

In attesa dell’assegnazione di un nuovo medico di base, i cittadini rimasti senza assistenza possono rivolgersi agli ambulatori distrettuali dell’ASL.

L’accesso ai servizi è solo su prenotazione.

Ambulatori potenziati

Borgosesia – Ospedale Santi Pietro e Paolo, piano 0

Quarona – Via Lanzio 1/D

Serravalle – Viale Roma 17

Prenotazioni online

Tramite la piattaforma Doctolib

Servizi prenotabili: visita medica in ambulatorio prescrizione farmaci per terapie croniche (in ambulatorio) visite domiciliari certificati (sportivi, porto d’armi, patente, invalidità, esami diagnostici)



Prenotazioni telefoniche

📞 366 9357217

📞 328 1503574

(dal lunedì al venerdì, 9.00–12.00 e 13.00–15.00)

Richiesta farmaci per terapie croniche

✉️ ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.it

Indicare sempre:

nome e dosaggio del farmaco, nome e cognome del paziente, codice fiscale, numero di cellulare.

ℹ️ Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili anche sul sito dell’Asl Vercelli, nella sezione dedicata all’assistenza per chi è senza medico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook