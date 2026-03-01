Valduggia piange Graziano: aveva solo 61 anni. Era una persona molto attiva nel mondo delle associazioni locali.

Valduggia piange Graziano: aveva solo 61 anni

E’ stato un grande e caro amico delle associazioni di Valduggia. All’età di 61 anni è scomparso Graziano Gallonetto. Aveva vissuto per parecchi anni in frazione Lebbia, in seguito si era trasferito ad Arlezze con la moglie Cristina e le figlie Angelica, Erica e Cristiana.

Gallonetto è stata una persona molto attiva nel mondo delle associazioni del paese: per alcune manifestazioni aveva dato una mano ai “Matai dal campet”, in particolare si occupava della parte gastronomica, tanto da essere qualificato come “maestro delle miacce”. Il valduggese era conosciuto tra i sodalizi di Quarona: in molte occasioni aveva dato una mano agli “Amici del Venerdì Santo” soprattutto durante l’Alpàa.

Era stato anche Babbo Natale al mercatino natalizio

L’uomo aveva collaborato anche con il Comune e per le scuole: aveva impersonato Babbo Natale in occasione del mercatino natalizio e per le feste nelle scuole valduggesi. La scomparsa di Graziano Gallonetto ha destato profondo cordoglio a Valduggia, in tanti hanno voluto ricordarlo e stringersi al dolore dei familiari.

«Era un uomo buono, sempre disponibile e sorridente con chiunque» lo ricorda il sindaco Luca Chiara. Oltre a moglie e figlie, l’uomo ha lasciato la sorella Antonella e i nipoti Anthony, Nicolas, Leonardo, Elia.

