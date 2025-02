Visite gratuite a Borgosesia: ecco il calendario della prevenzione. Un’iniziativa portata avanti dall’Asl con il contributo dell’associazione Igea.

Proseguono le visite di screening all’ospedale di Borgosesia in collaborazione con l’associazione Igea. L’Asl di Vercelli ha infatti confermato il calendario di prossimi appuntamenti. Si tratta di una iniziativa, che ha già riscosso grande interesse nelle precedenti edizioni, e che prosegue anche nel mese di marzo con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla prevenzione in ambito chirurgico, urologico e oncologico.

Le visite saranno eseguite dagli specialisti che lavorano all’ospedale di Borgosesia e saranno dedicate alla prevenzione delle patologie tiroidee, colo-rettali e di parete (ernie e laparoceli), oltre che agli screening urologici e per i tumori al seno.

Il calendario di marzo

Ecco quindi il calendario degli appuntamenti.

Mercoledì 5 marzo dalle 17, visite di prevenzione per patologie tiroidee, a cura del dottor Matteo Gatti, primario della struttura complessa di chirurgia Borgosesia.

Mercoledì 12 marzo dalle 17, visite di prevenzione per patologie colo-rettali, a cura del dottor Matteo Gatti.

Mercoledì 19 marzo dalle 17, visite di prevenzione per patologie di parete (ernie e laparoceli), a cura del dottor Georgios Kokkalas, dirigente medico della chirurgia Borgosesia.

Venerdì 7 marzo dalle 8.30 alle 12.30, visite senologiche in occasione della “Festa della donna”, a cura della dottoressa Chiara Saggia, primario della struttura complessa di oncologia.

Mercoledì 19 marzo dalle 16 alle 17, visite urologiche in occasione della “Festa del papà”, a cura del dottor Gianluca Mastroprimiano, responsabile struttura complessa di urologia Borgosesia.

Le visite all’ospedale di Borgo

Tutte le visite si svolgeranno presso gli ambulatori siti al primo piano dell’ospedale di Borgosesia. «Questa iniziativa di screening – commenta Marco Ricci, direttore generale dell’Asl – rappresenta un’opportunità preziosa per prendersi cura della propria salute in modo semplice e accessibile. Queste iniziative rafforzano e ribadiscono l’importanza della prevenzione per la diagnosi precoce di patologie che, se individuate tempestivamente, possono essere trattate in modo più efficace. Ringrazio l’associazione Igea e la presidente Maria Filippa Di Biase Marcon, sempre attenta a collaborare con Asl per iniziative in Valsesia, nonché i primari e le équipe per la loro disponibilità».

I cittadini interessati a prenotare una visita possono rivolgersi all’associazione Igea. È necessaria la prenotazione telefonica al numero 333.8022.282, attivo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Al momento della prenotazione verrà comunicato l’orario preciso della visita.

